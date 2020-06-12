3 günlük tutukluluk aldı!

Karaoğlanoğlu’nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Ngoy David Kakudji yaşamını yitirdi.Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinden Girne istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Mustafa Volkan Hasanbulli’nin, yönetimindeki GN 606 plakalı aracı ile yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçen Ngoy David Kakudji’ye çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada ağır yaralanan yaya Kakudji tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tutuklanan araç sürücüsüne çıkartıldığı Mahkeme’de 3 gün tutukluluk verildi.