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3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan üçü Ercandan giriş yaparken tutuklandı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:48
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3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
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(Kamalı Haber)

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan üçü Ercandan giriş yaparken tutuklandı.

Zanlılar S.Ç, S.D, S.A yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı.

Polis, zanlıların  Ev açma, sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2 Haziran 2022 tarihinde öğle saatlerinde Marmara’da bir ikametgâha doğuya bakan ahşap kapısının biri aranan dört zanlının hasar yapmadan eve girip, 18 adet ziynet eşyası ve 2 swaroski takının çalındığını anlattı.

Polis, 4 kadın zanlının kimliğinin 4 Haziran’da tespit edildiğini ve yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılardan üçünün 28.07.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlıların özellikle Marmara bölgesinde zorlanan kapılarla ilgili gelen şikâyetlerle bağlarının araştırılacağını, altınlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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