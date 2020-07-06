3 saat elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı,
09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı’na elektrik verilemeyecek.
Alsancak’ta bazı bölgelere yarın öğlenden önce 3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı,
09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı’na elektrik verilemeyecek.