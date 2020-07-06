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3 saat elektrik kesintisi

Alsancak’ta bazı bölgelere yarın öğlenden önce 3 saat elektrik verilemeyecek.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:31
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3 saat elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı,

09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı’na elektrik verilemeyecek.

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Elektrik KesintisiAlsancak
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