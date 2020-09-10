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3 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı!

Girne’de 3 yaşındaki bir çocuk daire penceresinden düşerek ağır bir şekilde yaralandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:15
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3 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı!

Girne’de sakin 3 yaşındaki çocuk, dün saat 15.00 sıralarında, kalmakta olduğu apartmanın 3. katındaki daire içerisinde bulunduğu bir sırada, ikametgahın penceresinden ilk olarak 3 metre yükseklikten binanın alt kısmında bulunan depo olarak kullanılan binanın sacdan mamül dam kısmına düşüp, akabinde yine 3 metre yükseklikten beton zemine düşmek suretiyle ağır şekilde yaralandı.

Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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