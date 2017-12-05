Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105727
ALTIN
158.790
DOLAR
3.8722
STERLİN
5.1970
EURO
4.5895
Gelenekler hamileleri obez yapıyor
Gelenekler hamileleri obez yapıyor
Mutlu olmak için bunları sakın söylemeyin!
Mutlu olmak için bunları sakın...
Örgü örmenin faydaları!
Örgü örün depresyondan kurtulun!
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Geniş kalçalar kalbe faydalı

30 bin liralık kefalet

Demirhan’da bir ambardan eşya çalan, zanlılar Sadık ve Salih Mavideniz, teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Aralık 2017 Salı 09:40
30 bin liralık kefalet
banner10

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambar içerisinden hırsızlık yapan zanlılar Sadık ve Salih Mavideniz kardeşler teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can, huzurda bulunan zanlılar Sadık ve Salih Mavideniz’in 27 – 28 Kasım 2017 tarihleri ve 09.00 - 09. 00 saatleri arasında, Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambarın giriş kapısı üzerindeki asma kilidi kırıp içeriye girdikten sonra, içerisinden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet hava kompresörü,100 adet demir flanş, 12 adet kondansatör, 25 adet kaynak için kullanılan tapayı sirkat ettiklerini söyledi. 

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların çalmış olduğu eşyaların bir kısmını zanlıların kullanımında bulunan araçta, geriye kalanını ise Haspolat bölgesinde bir hurdacıda tespit ederek emare aldıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye, Akdeniz'de önemli bir rol oynayabilir"
"Türkiye, Akdeniz'de önemli bir rol oynayabilir"
Ağıl kurmak için araştırma yapılıyor
Ağıl kurmak için araştırma yapılıyor
Uyuşturucuya 7 yıl 2 ay hapis!
Uyuşturucuya 7 yıl 2 ay hapis!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim