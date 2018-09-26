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300 bin TL bulamadık!

Dr. Küçük Oyunları kapsamından çıkarılan ve Uluslararası Atletizm Şampiyonası diye planlanan yarışlar, parasızlık nedeniyle yapılamıyor

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:30
300 bin TL bulamadık!

GULİYEV VE LEVCHENKO GİBİ İSMLER VARDI:

200 metre Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev ve Ukrayna’nın yüksek atlamadaki yıldızı Julia Levchenko’yu, parasızlık nedeniyle izleyemeyeceğiz

HAVADİS'ten  Tonguç KOTAK'ın haberine göre,Dr.Küçük Oyunları kapsamından çıkarılan ve Uluslararası Atletizm Şampiyonası diye planlanan yarışlar parasızlık nedeniyle yapılamıyor.

Ülke sporu ambargolar altında ezilirken sporu yönetenlerimiz geçen yıl Dr. Küçük Oyunları’na ayrılan bütçeyi CONIFA’ya aktarınca Dr. Küçük Oyunları iptal edilirken, bu yıl ise atletizme 300 bin TL para bulamayınca organizasyon iptal edildi.

atletzm

Futbola var da bize yok mu?

Ne yazık ki, KKTC’de futbolun dışındaki spor dalları üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor. Yıllardır gelenekselleşen ve başarılı atletlerin yurt dışından katıldıkları Dr. Fazıl Küçük Atletizm Oyunları bu yıl yapılamıyor. Futbola milyonlar harcanırken, uluslararası alanda başarılı olduğumuz atletizmle ilgili en önemli organizasyona 300 bin TL bulunamaması; futbola var da bize yok mu? değişini aklıma getiriyor.

 

Dünya yıldızları gelecekti

Yıllardır dünyaca ünlü yıldızları KKTC’ye getirerek sporseverlerin izlemesini sağlayan Atletizm Federasyonu bu yıl da ekonomik krize takıldı.

Aralarında 200 metre Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev ve Ukrayna’nın yüksek atlamadaki yıldızı Julia Levchenko’yu parasızlık nedeniyle izleyemeyeceğiz.

Organizasyon için 300 bin TL’lik bütçeyi bulamayan Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu bu önemli organizasyonu iptal etmek zorunda kaldılar.

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Son Güncelleme: 26.09.2018 11:46
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