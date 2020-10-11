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317 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını, 317 sandık sonucuna göre açıkladı.

11 Ekim 2020 Pazar 19:42
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317 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını, 317 sandık sonucuna göre açıkladı.

317 sandıktan oy kullanan 46 bin 825 seçmenin 45 bin 85’inin oyu geçerli, 1740’ının ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre seçimi, Ersin Tatar yüzde 33. 23 oyla ilk sırada, Mustafa Akıncı ise yüzde 29.21 oy oranıyla ikinci sırada, Tufan Erhürman yüzde 21.64 oyla üçüncü sırada götürüyor.

Adayların oy oranları şöyle:

Ersin Tatar: %33.23 - 14982

Tufan Erhürman: %21.64 - 9758

Erhan Arıklı: %4.89 - 2205

Fuat Çiner: %0.30 - 137

Arif Salih Kırdağ: %0.30 - 134

Ahmet Boran: %0.06 - 29

Mustafa Ulaş: %0.06 - 25

Alpan Uz: %0.13 - 58

Kudret Özersay: %5.65 - 2548

Mustafa Akıncı: %29.21 - 13170

Serdar Denktaş: %4.52 – 2039

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