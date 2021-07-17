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32.250 TL değerinde kablo çaldı

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Girne’de hırsızlık ve vahim zarar suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.E.M. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:59
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32.250 TL değerinde kablo çaldı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili buluları aktardı. Ceylan huzurda bulunan zanlı H.E.M.'in 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Girne’de park halinde bulunan M.O’nun kullanımındaki van aracın arka kısmında muhafaza edilen konu işletmeye ait 32.250 TL değerindeki 150 m uzunluğundaki bakır kabloyu sirkat edip aynı sokak üzerinde yapımı devam eden inşaata saklamak suretiyle hırsızlık suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının ayrıca ayni gün saat 22.00 raddelerinde, Girne’de Dr. Salih Miroğlu caddesi üzerinde, daha önce kendisinden para çaldığına inandığı gerekçesiyle, aynı sokak üzerinde yürümekte olan U.A’nın yüzüne kafa vurmak suretiyle sol alt 2. dişinin kırılmasına neden olup adı edileni vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının tespit edilip tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve etki etme olasılığı kalmadığını söyledi. Polis aktarmış olduğu olgulara ek olarak zanlının durumu il ilgili olarak da 6 Temmuz tarihinde benzer suçtan ötürü hükümlü bulunduğu ce evinden tahliye edildiğini ve 10 gün sonra yine suç işlediğini de mahkemeye aktararak mahkemenin uygun göreceği bir teminaa bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı hırsızlık suçunu işlemediğini ve vahim zarar suçunu işlemesindeki sebebin söz konusu şahsın kendisinden uyuşturucu istediğini bu tür suçlardan uzak durmaya çalıştığını bu nedenle kafa vurduğunu söyledi. Zanlı ayrıca tedavi olmak istediğini, cezaevinde bunun mümkün olmadığını bu nedenle kendisine tedavi olabilmesi için olanak sağlanmasını istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile durumunu da tezekkür ettikten sonra 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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