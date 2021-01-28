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33'ü yerel 47 pozitif vaka
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33'ü yerel 47 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3605 test yapıldı, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı" 

28 Ocak 2021 Perşembe 19:22
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33'ü yerel 47 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3605 test yapıldı, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3605  olduğunu, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 33 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 30  kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

28 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3605 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13  

Yerel Vaka Sayısı: 33    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 395. 689   

Toplam Vaka Sayısı: 2208 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1834 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 360 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Son Güncelleme: 28.01.2021 20:28
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