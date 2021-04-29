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38'i yerel 44 pozitif vaka

"Toplam 9453 test yapıldı, 38'i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi"

29 Nisan 2021 Perşembe 19:03
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38'i yerel 44 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9453 olup, 38'i  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 5  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 2 /Göçmenköy-1/ Yenikent-1/ Lefkoşa Sanayi-3 / Dereboyu-1/ Marmara-1/ Gelibolu-1/ Surlariçi-2 / Hamitköy-3 / Kaymaklı-2 / Çağlayan-1 


Girne 

Girne Merkez-4 / Edremit-1/ Karaoğlanoğlu-2 / Girne Boğaz-1/ Karşıyaka-1 / Alsancak-3 / Yukarı Girne-1


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Tuzla-1/ Baykal-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

29  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9453 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 38 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 976. 247  

Toplam Vaka Sayısı: 6239  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5468 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 740 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 586 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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