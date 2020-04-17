39 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 28 kişinin kısmi, 11 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar polis tarafından tutuklandı.
Bu sokaga cikma yasagini kimse ciddiye almiyor. Polis durdurdu mu Eczaneye gidiyorum diyor herkes. Yollar araba kayniyor. Is yerlerine gidenler bile var. Ya dogru durust OHAL ilan edin ya da bu virus bu memleketi kasip kavuracak. Hala isin ciddiyetini anpayamdai bizim insanlarimiz. Vakit cok gec olmadan acilen OHAL lazim.