4. Aksa Fotofest fotoğraf sergisi bugün açıldı

Bu yıl ilki düzenlenen Lefkara Nakış Günü ile “Kıbrıs Kültürü” temalı 4. AKSA Fotofest fotoğraf sergisi ve ödül töreni bugün düzenlenen törenle Çayırova köyündeki Lefkara Evi’nde gerçekleştirildi.

Törende yapılan konuşmalarda Lefkara işinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Ülke el sanatlarında çok önemli bir yere sahip olan Lefkara işini tanıtarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Lefkara nakış Gününde 4. Aksa Fotofest fotoğraf sergisi ile ödül töreni de yer aldı.

Törende Lefkara işini yürüten kadınlar adına konuşan Kezban Değirmencioğlu, Lefkara evinin 2016 yılında açıldığını anımsatarak, bölge kadınları olarak amaçlarının lefkara işine sahip çıkarak tanıtımını yapmak olduğunu kaydetti.

Lefkara Evi proje sorumlusu Zekai Altan da 4. Kez düzenlenen fotoğraf yarışmasının kırsal alanda düzenlenmesi için oy birliği ile karar verdiklerini söyleyerek, Lefkara Evi’nde yer alan etkinlik ile kültür ve sanatı aynı çatı altında buluşturduklarını ifade etti.

Aksa Santral müdürü Şener Şentürk de Kıbrıs Kültürü konulu fotoğraf yarışmasına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, iğne ile kuyu kazarak lefkara işini severek yapan kadınlara teşekkür etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Lefkara işinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek Lefkara Evi’inde büyük bir özveri ile iğneyle kuyu kazan kadınlara teşekkür etti.

Sarıçizmeli, “bu emeğe bu güzel insanlara sahip çıkalım” diyerek kadınların ürettiklerinin pazarlanması ve turizme kazandırılması yönünde yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak konuşmasına başladı.

Toplumları var eden değerlerden biri olan, kültürün önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, ülke kültürünün binlerce yıl yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için ellerinden gelen katkı ve çabayı ortaya koyduklarını belirtti.

Kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru işleri en iyi şekilde desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, öğrencileri ülke kültürünü yansıtan evler ve el sanatları ile buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, üreten ve ülke kültürüne sahip çıkanların yanında olduklarını kaydederek, kültürel varlıkların korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar da tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak, ülke kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Çayırova’daki Lefkara Evi’nde böylesi güzel bir projeyi ortaya koyan ve emeği geçen herkesi kutlayan Başbakan Tatar, buradan daha çok ürün ve değerin çıkmasını temenni etti.

Başbakan Tatar, el sanatlarının ülke kültürünün yaşatılmasının yanı sıra bir de ekonomik boyutu olduğunu ifade ederek, böylesi merkezlerde üretilen ürünlerin turistlere pazarlanması yönünde ilgili bakanlıkların işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Sanat ve kültürel etkinliklerin bir bütün içerisinde işbirliğinde gerçekleştirilmesi durumunda daha fazla etkili olacağını dile getiren Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinlik yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve serginin açılması ile devam etti.

Etkinlikte ayrıca kurulan stantlarda lefkara işi el sanatları ürünleri ile bölgeye özgü yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

DB-BRT