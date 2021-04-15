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4 ay sonra ilk charter sefer

Kapalı turizme yönelik ilk charter sefer gerçekleşti

15 Nisan 2021 Perşembe 20:57
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4 ay sonra ilk charter sefer

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı otel turizmi ile ilgili almış olduğu karalar doğrultusunda Ercan Havalimanı’na haftada dört adet charter uçuş izni verildi. 

İlk charter sefer İstanbul'dan ülkemize düzenlendi. Yolcular saat 20.30 sırlarında adaya iniş yaptı. Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay sonra KKTC’ye turizm amaçlı charter sefer düzenlenmiş oldu.

Uçaktan inen turistlere gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra havaalanında bulunan Turkcell standlarında elektronik bileklik takılacak.

Kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelen turistler adada en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabiliyor.

Son Güncelleme: 15.04.2021 21:20
Anahtar Kelimeler:
KKTCKapalı Turizm
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