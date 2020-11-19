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4 BALIKÇI TEKNESİ YANDI

GKK Sahil Güvenlik Yedidalga Grup Komutanlığı ve balıkçıların ortaklaşa kullandığı Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda dün akşam saat 00:30 civarında sivil teknelerin bağlı bulunduğu bölgede, balıkçı teknelerinde yangın çıktı.

19 Kasım 2020 Perşembe 12:32
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4 BALIKÇI TEKNESİ YANDI

GKK Sahil Güvenlik Yedidalga Grup Komutanlığı ve balıkçıların ortaklaşa kullandığı Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda dün akşam saat 00:30 civarında sivil teknelerin bağlı bulunduğu bölgede, balıkçı teknelerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek, teknelerdeki yangın söndürüldü. 

Yangın neticesinde 4 mesleki balıkçı teknesi zarar görürken, bu teknelerden 2’si kısmen, 2’si ise tamamen zarara uğradı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’ndaki yangının ardından incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde barınağı ziyaret etti.

Bakan Oğuz, yangından dolayı tekneleri zarar gören balıkçılar ile görüştü.  Ziyarette, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Daire yetkileri de hazır bulundu.

Son Güncelleme: 19.11.2020 13:47
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