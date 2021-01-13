4 bin iş yeri kapandı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber katıldığı canlı yayında pandemi sürecinin ekonomiyi nasıl etkilediğini rakamlarla ortaya koydu.

Kanber, “Bazı işletmeler faaliyetlerini askıya aldı ama bu süreçte 4 bin işletme doğrudan kapanmış durumda ve bunun geriye dönüşü de yoktur.”

Daha önce yaptıkları açıklama bin 500 işletmenin kepenk indirdiğini söylediklerini anımsatan Kanber, “Fark şudur bu sıkıntılı dönemde kimse yükümlülüklerini yerine getirme adına gidip Sosyal Sigortalara çıkışını veremiyor, vergiye borcunu ödeyip kapanışını veremiyor. Dolayısıyla açıkmış gibi görünüyorlar sistem içerisinde halbuki öyle bir durum yoktur” dedi.

35 bin sigortalı artık yok

Başkan Kanber Sosyal Sigortalar kurumundaki bazı rakamları da paylaştı:

“4 bin civarında işyerinin kapanmasının yöneticilerin gerçekçi bakmaları halinde görebileceklerini ifade eden Kanber, “100 bin sigortalı çalışan vardı. Bunların 35 bini Türkiye’den gelenlerdi, şu anda bu rakam 13 binlere geriledi. Üçüncü dünya ülkelerinde 20 binlerde olan rakam 10 binlere düştü. 35 binin üzerinde sigortalarda bir kayıp var”

“Kaynak var, kapasite yok”

İdarecilerin özel sektöre yönelik olarak “kaynağımız yok” bahanesi sunduğunu ancak sorunun “kapasiteleri” olmaması olduğunu belirten Kanber, “Kaynakları kapasiteleri yetmediği için tamamıyla zümresel çıkarları üzerinden kullanarak bu kadar işsizi görmezden gelmişlerdir” diye konuştu.