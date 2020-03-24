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4 ekip tek yürek çalışıyor

Gazimağusa Belediyesi ekipleri 65 yaş ve üzeri, hiç bir yakını olmayan insanlara ilaç ve gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor

24 Mart 2020 Salı 16:00
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4 ekip tek yürek çalışıyor

Gazimağusa Belediyesi ekipleri 65 yaş ve üzeri, hiçbir yakını olmayan insanlara ilaç ve gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor. 


Belediye açıklamasına göre, İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün organizasyonuyla 4 ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Belediyenin Kulübüne üye olup olmadığına bakılmaksızın ileri yaş grubundan ve yalnız kişilere hizmet veriliyor. 


Bu hizmetten faydalanmak için İkinci Bahar Yaşam Kulübü’ne  0548 8166039 ve 0548 8166023 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin özellikle Sağlık, Temizlik, Zabıta Şubeleri ve İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün bu olağanüstü günlerde büyük özveri ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini ifade etti.


Arter, ileri yaşta ve yalnız olan kişilerin temel gıda maddesi ve ilaç gibi gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için karantinanın başından beri ekipleri organize ettiklerini söyledi. 


Risk grubundaki insanları virüsten korumak ve hayatlarını bir nebze kolaylaştırmak için bu hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Arter, virüsle mücadelede bu hizmetin önemli olduğuna dikkat çekti. 


Virüsün en az etkiyle atlatılması ve halkın sağlığının korunması için alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların umut verici olduğunu ifade eden Arter, en erken zamanda virüsle mücadelede başarılı olunmasını temenni etti.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaKoronavirüsCoronavirüs
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Ertaç 2020-03-24 16:35:57

Huzurevlerine de bakın lütfen.

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