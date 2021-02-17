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4 ilçenin kapalı olmasına içim sızlıyor

Başbakan Saner, Gazimağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt’un kapalı olması konusunda içinin sızladığını söyledi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:30
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4 ilçenin kapalı olmasına içim sızlıyor

Başbakan Ersan Saner Kanal T canlı yayınında kapanma kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Saner şöyle konuştu:

"Sayılar bugünkü noktaya düştükten sonra ve sağlık alt yapımız bu denli güçlendirildikten sonra yani son 15 günde 5 binin üzerinde PCR testi yapılıyor. Bizim Sağlık Kurulu dışında farklı bilim kurulu kararlarıyla da çalışıyoruz. Yarın Bakanlar Kurulu’nu toplayıp açılışın nasıl olacağı kararını üreteceğiz. Gazimağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt’un kapalı olmasına içim sızlıyor. Çünkü buralarda vaka sayıları limitin çok çok altında ve biz hayatı durdurmuş durumdayız. Neden ada ülkesi olduğumuzdan dolayı. Yani bir kişi geçip orada da bulaş yapılabilir ama bizim buradaki önlemleri artırarak nasıl açılacağımız konusunu halkımıza müjdelememiz gerekmektedir.”

Lefkoşa ve Girne konusunda  kararın son iki günkü rakamlara bakılarak verileceğini söyleyen Saner, "Açılımın gerçekleşmesi için hükümetin yarın ya da bir sonraki gün çalışmaları kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti 

SES KIBRIS

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