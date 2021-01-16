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4 işyeri kapatılarak faaliyetleri durduruldu

Girne Belediyesi, son gülerde artan yerel vakalar nedeniyle Covid-19 önlemleri ile ilgili denetimlerini arttırdı 

16 Ocak 2021 Cumartesi 13:58
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4 işyeri kapatılarak faaliyetleri durduruldu

Girne Belediyesi, son gülerde artan yerel vakalar nedeniyle Covid-19 önlemleri ile ilgili denetimlerini arttırdı.

Girne Belediyesi, Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri; vatandaşa hizmet veren birçok ticari işletme ile birlikte yiyecek içecek ile ilgili hizmet veren işletmelerin denetimlerini arttırdı. 

Girne Belediyesi Sağlık Bölümünden alınan bilgiye göre gıda işletmeleriyle ilgili 01-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan denetimlerde,  işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen ve Covid-19 önlemleri konularında  kontroller yapılmış , eksikliklerinden dolayı 4 işyeri kapatılarak faaliyetleri durdurulmuştur. Eksiklerinden dolayı kapatılan Shooters Coffee, Manipeni Restaurant ve Enn Biber Restaurant; eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine yeniden izin verilmiştir. Yine eksikler tespit edilen Jashan Restaurant’ın halen faaliyetine izin verilmemiştir.

Tüketimi uygun bulunmayan gıdalar tespit edilen 7 gıda işletmesinden çeşitli miktarlarda sebze-meyve, süt ürünleri, sandwich vb gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulmuştur.  

Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri, toplamda 436 işyeri denetimi ile işletmelerin genel Covid-19 önlemlerine uygunluğu kontrol edilmiştir. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak yapılan tüm uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için özellikle, kalabalık mekanlarda masalar, sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uymaları gerektiğine işaret ederek, ellerini sık sık yıkamalarını, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde doğru ve devamlı kullanılması gerektiğini kaydetti.

Güngördü; “Pandemi nedeniyle Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok önlem ve uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine dave

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