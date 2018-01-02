Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116549
ALTIN
158.831
DOLAR
3.7657
STERLİN
5.0973
EURO
4.5481
Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı
Çocuklu evlerde bu kurallara dikkat!
Sık sık dans eden çiftlere müjde!
Sık sık dans eden çiftlere...
Sağ yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle bir faydası var ki…
Yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle...
Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!
Cinsel yolla bulaşıyor kansere yol...
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi ediyor?
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi...
banner37
banner34

4 kişi yaralandı

banner35

Magazin çekimi için Türkiye’den KKTC’ye gelen basın mensupları geri dönüş yolunda trafik kazası geçirdi

02 Ocak 2018 Salı 11:01
4 kişi yaralandı
banner10

Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs’a yeni yıl magazin gündemini takip etmek için gelen Türkiye basını çalışanı dört kişi geri dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Türkiye’den gelen sanatçıların otellerde verdiği konserleri çekmeye gelen TV8 çalışanları Lokman Akdeniz ile Hilmi Elitel ve Kanal D çalışanı Abdullah Burak, havaalanında giderken bindikleri Mercedes Viano taksi aracın kaza yapmasıyla kendilerini hastanede buldu.

Bindikleri taksi kaza yaptı

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 06.24 sularında Ercan Havalimanı yolunda meydana geldi. Trafik kazasında TKB 444 plakalı Mercedes Viano marka araç sürücüsü, aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza, Ercan Havalimanı üzerinde kuzey istikametinden güneye doğru seyreden araç, Ercan Çemberi’ne geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip aracın sağ tekerleğiyle çemberdeki bordür taşlarına çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç güneydoğu istikametine dönerek durabildi. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Burak, Hilmi Elitel ve Lokman Akdeniz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta ciddi maddi hasar meydana geldiği de bildirildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7063 sürücüden 773'üne ceza!
7063 sürücüden 773'üne ceza!
2017 Aralık'ın son haftasında yollarda 2 can gitti!
2017 Aralık'ın son haftasında yollarda 2 can gitti!
Öztuğ: “Özgürgün aday olmamalıydı”
Öztuğ: “Özgürgün aday olmamalıydı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim