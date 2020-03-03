4. ölüm gerçekleşti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Cujma günü çıkan yangının ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen 84 yaşındaki Halil Aksaoy, Pazar akşamı hayatını kaybetti.
YENİDÜZEN
Son Güncelleme: 03.03.2020 16:40
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Cujma günü çıkan yangının ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen 84 yaşındaki Halil Aksaoy, Pazar akşamı hayatını kaybetti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Cujma günü çıkan yangının ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen 84 yaşındaki Halil Aksaoy, Pazar akşamı hayatını kaybetti.
YENİDÜZEN
Hangi gün? :) Cujma :)))