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4. ölüm gerçekleşti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Cujma günü çıkan yangının ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen 84 yaşındaki Halil Aksaoy, Pazar akşamı hayatını kaybetti.

03 Mart 2020 Salı 13:13
2592 Okunma
4. ölüm gerçekleşti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Cujma günü çıkan yangının ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen 84 yaşındaki Halil Aksaoy, Pazar akşamı hayatını kaybetti.

YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 03.03.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa YangınHastane YangınYangın
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Edebiyatçı 2020-03-03 17:04:14

Hangi gün? :) Cujma :)))

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