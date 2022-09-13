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4 saatlik bir kesinti daha

KIB-TEK,sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

13 Eylül 2022 Salı 11:20
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4 saatlik bir kesinti daha


KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

14 Eylül 2022 Çarşamba günü orta geriliim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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