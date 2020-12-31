4 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 25-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Daire’den yapılan açıklama şu şekilde:
“İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 26 numunede 23 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.
Onbaşı İşl. Ltd ait ayva ve Cahide Kılıç’a ait armut (Deveci) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Köşe Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 11 numuneden 10 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.”