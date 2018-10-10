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4 yerinden bıçakladı...

Mağusa'da faaliyet gösteren gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
4 yerinden bıçakladı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da faaliyet gösteren “Gold Night" isimli gece kulübünde dün akşam çıkan kavgada Deniz Balçık ağır yaralandı. Deniz Balçık’ı 4 yerinden tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla ağır şekilde yaralayan Zeki Harmani ise tutuklandı. “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama" ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Harmani aleyhine 2 gün tutukluluk alındı.

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Son Güncelleme: 10.10.2018 10:41
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemTutuklamaZeki HarmaniGold NightHaberKanBıçaklı KavgaGece KulübüMağusa
Yorumlar
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kültür 2018-10-10 11:03:52

bunların kültürü böyle. kıbrıslı en fazla döver. Bunlar çeker bıçağı...

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nnn 2018-10-10 11:46:38 @kültür

sırf kaale alınıp cewap yazılsın diye hergün sen gibi 10 gerizekalı böyle aptalca yorum yapar buralarda... beyinsizsin ama farkında diilsin...

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Gancelli. 2018-10-10 11:25:31 @kültür

Bıçağı çeken Kıbrıslı, iyi araştırın.

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cansu 2018-10-10 11:25:12 @kültür

unuttun galiba oğlunu bıçaklayıp öldüreninn kıbrıslı olduğunu.bu nedenle yorumun biraz saçma oldu

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Mağusalı 2018-10-10 12:09:39

Kıbrıslı Türkiye ayrımına hiç gerek yok. Bunların temelinde eğitimsizlik var. Ben öz ve öz Kıbrıslıyım ve insanları bu şekilde olaylarla kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmayın.

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Ertaç Eser 2018-10-10 13:15:49

Kıbrıslı,Türkiyeli yok eğitimli,eğitimsiz var.Biz Kıbrıslılar da biebirimizi gördüğümüzde noldu be hayvan diye sesleniyorsak,Kıbrısımı dinliyorum gözlerim kapalı.

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