4 yerinden bıçakladı...

Gamze PİR BAYKUR
Mağusa'da faaliyet gösteren “Gold Night" isimli gece kulübünde dün akşam çıkan kavgada Deniz Balçık ağır yaralandı. Deniz Balçık’ı 4 yerinden tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla ağır şekilde yaralayan Zeki Harmani ise tutuklandı. “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama" ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Harmani aleyhine 2 gün tutukluluk alındı.
Son Güncelleme: 10.10.2018 10:41
bunların kültürü böyle. kıbrıslı en fazla döver. Bunlar çeker bıçağı...
sırf kaale alınıp cewap yazılsın diye hergün sen gibi 10 gerizekalı böyle aptalca yorum yapar buralarda... beyinsizsin ama farkında diilsin...Beğen (4) Beğenmedim! (0)
Bıçağı çeken Kıbrıslı, iyi araştırın.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
unuttun galiba oğlunu bıçaklayıp öldüreninn kıbrıslı olduğunu.bu nedenle yorumun biraz saçma olduBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Kıbrıslı Türkiye ayrımına hiç gerek yok. Bunların temelinde eğitimsizlik var. Ben öz ve öz Kıbrıslıyım ve insanları bu şekilde olaylarla kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmayın.
Kıbrıslı,Türkiyeli yok eğitimli,eğitimsiz var.Biz Kıbrıslılar da biebirimizi gördüğümüzde noldu be hayvan diye sesleniyorsak,Kıbrısımı dinliyorum gözlerim kapalı.