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40 bin doz Sinovac Aşısı KKTC'ye Geldi

Türkiye’den KKTC’ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

20 Nisan 2021 Salı 09:27
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40 bin doz Sinovac Aşısı KKTC'ye Geldi

Türkiye Cumhuriyeti T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 40 bin doz Sinovac Covid 19 aşısı bugün saat 01.34’te ambulans uçak ile Ercan Havalimanı’na geldi.

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait uçakla KKTC’ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.

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