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40 yabancıya taşınmaz mal izni

Bakanlar Kurulu 40 yabancı uyruklu kişiye, taşınmaz mal izni verilmesine karar verdi.

02 Mart 2021 Salı 18:15
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40 yabancıya taşınmaz mal izni

Bakanlar Kurulu 40 yabancı uyruklu kişiye, taşınmaz mal izni verilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla; Lefke bölgesinde bulunan bazı arazilerin “Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası” kapsamına alınmasına karar verdi.

40 yabancıya taşınmaz mal izni Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 40 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.

Lefke'de bazı araziler kırsal kesim ilan edildi

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Lefke bölgesinde bulunan (Yeşilırmak ve Bademliköy) Ek-1 'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların, anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası olarak verilmek üzere, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 1 0'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (A) bendi uyarınca Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası kapsamına alınmasına karar verdi.

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