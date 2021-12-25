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400 Bin Hızlı Antijen Test Kiti, 150 Bin PCR Kit ve Seti Alınıyor

Bakanlar Kurulu, salgınla mücadele kapsamında, taramaların devamı için 400 bin hızlı antijen test kiti, 150 bin de PCR kit ve seti alınmasını onayladı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:37
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400 Bin Hızlı Antijen Test Kiti, 150 Bin PCR Kit ve Seti Alınıyor
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İvedilikle temini gerektiği belirtilen 400 bin hızlı antijen test kiti için 580 bin Dolar karşılığı TL ve 150 bin PCR kiti ile seti için 432 bin Dolar karşılığı TL olmak üzere toplam 1 milyon 12 bin Dolar karşılığı TL’nin Corona Virüsü ile Mücadele Projesi ödenek kaleminden karşılanması konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı.

ZORUNLU EĞİTİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN EGİTİM ÖĞRETİM YILINA AİT ULAŞIM GİDERLERİ KARŞILANIYOR

Bakanlar Kurulu, Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü uyarınca, öğrencilerin 13 Eylül 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki ulaşım giderleri için 3 milyon 700 bin TL’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altındaki "Yolcu Taşıma Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

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