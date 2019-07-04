Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

42.Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor. Bu çerçevede Güzelyurt Çarşı Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:00
42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

Vatandaşların indirimli alışveriş yapma imkanı bulduğu gecede, uzun yıllar Güzelyurt’ta görev yapmış ve zamansız olarak hayata veda eden Dr. Alkan Kanısoy’a ait resim sergisinin açılışı da yapıldı.

Dr.Alkan Kanısoy’un oğlu Şefik Kanısoy, açılışta yaptığı konuşmada, babasının erken vefatı nedeniyle eserlerini sergileme imkanı bulamadığını anlatarak, ürettiği bu güzel eserleri halkla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da sanatın ve kültürü Güzelyurt kentiyle buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, , ülkedeki en güzel sergi salonlarından birine sahip olduklarına dikkati çekti.

Halkı bu sergiyi ziyaret etmeye çağıran Özçınar, bu sergiyi Güzelyurt’ta açmayı uygun bulan Kanısoy ailesini de kutladı.

Özçınar, ülkedeki en güzel sergi salonlarından biri olduğunu serginin açılmasına katkı koyan Dr. Hüseyin Erçal da birlikte çalışma imkanı bulduğu Dr. Alkan Kanısoy’un emeklilik hayatında resme aldığı eserlerinin Güzelyurt’ta sergilenmesinden mutluluk duyduğunu kaydederek, halkın bu tip değerleri sahiplenmesinin ve Güzelyurt’ta bu tip etkinliklerin artmasının önemine vurgu yaptı.

Güzelyurt Belediyesi Kent Müzesi ve Sergi Salonu’nda yer alan sergi, 7 Temmuz’a kadar 10.00-12.00, 16.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin genç sanatçısı Mehmet Erdem konser verdi.Kapalı Çarşı Meydanı’da gerçekleştirilen konserde, genç sanatçının seslendirdiği parçalar büyük beğeni topladı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde eğlence dolu dakikalar yaşandı. (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Portakal Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedidalga'da yangın!
Yedidalga'da yangın!
Oğuz, Doğa ve Canlıyı Koruma Derneği’ni kabul etti
Oğuz, Doğa ve Canlıyı Koruma Derneği’ni kabul etti
Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu
Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim