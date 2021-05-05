Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7999 test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 61 kişi taburcu edildi" 

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:09
1712 Okunma
45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7999 olup, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış 61 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-1/ Yenikent-1/ Göçmenköy-3/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2 / Ortaköy-2 / Çağlayan-1/ Akıncılar-1 

Girne 

Girne Merkez-4 / Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Zeytinlik-2/ Dağyolu-1 / Lapta-2 / Ozanköy-2 / Karakum-1 / Karaoğlanoğlu-1/ Çatalköy-6 

Gazimağusa 

Kurudere-2/ Larnaka Yolu-1 / Ulukışla-1/ Maraş-2 


5 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7999 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  

Yerel Vaka Sayısı: 45 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.025.583  

Toplam Vaka Sayısı: 6527   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5902  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 593 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 489 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 562 yeni vaka; 1 can kaybı
Güney'de 562 yeni vaka; 1 can kaybı
Erhürman: "Risk grubundaki engellilerin hala aşılanmaması kabul edilemez"
Erhürman: "Risk grubundaki engellilerin hala aşılanmaması kabul edilemez"
Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile görüştü
Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile görüştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim