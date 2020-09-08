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5 adet tahsilat bloklarını çaldılar

Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık ve sahte evrak düzenleme suçları le ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Y teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Eylül 2020 Salı 14:53
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5 adet tahsilat bloklarını çaldılar

Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık ve sahte evrak düzenleme suçları le ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Y teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı.

Soyel huzurda bulunan zanlının Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında işletmeciliğini D.A'nın yapmakta olduğu emlak şirketinde dolap içerisinde muhafaza edilen konu şirkete ait 5 adet tahsilat bloklarını çalan zanlı  ve aranan iki şahıs ile birlikte konu makbuzları D.A'nın izni ve müsadesi olmadan makbuzları kullandıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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