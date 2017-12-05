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5 Aralık Kadın Hakları Günü

5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla GEKAD temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

05 Aralık 2017 Salı 18:21
5 Aralık Kadın Hakları Günü
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 Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD) üyeleri,  5 Aralık Kadın Hakları Günü vesilesiyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katılıp Anıta çelenk koydu.

GEKAD tarafından yapılan açıklamaya göre, törende Dernek adına bir konuşma yapan Genel Başkan Hatiç Kürşad, “Seçip ve seçilebiliyorsak Atatürk’ün 5 Aralık’ta kadınlara sağladığı bu hak sayesindedir” dedi.

KKTC’de önümüzdeki ay yapılacak olan genel seçimlere katılacak kadın milletvekili adaylarının sayısının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kürşad, bunun gelecek için ümit vaat ettiğini söyledi.

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