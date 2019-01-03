5 günde 398 uçak, 47 bin 772 yolcu

Uçak ve yolcu yoğunluğuna göre önlemlerin önceden alınması havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağladı

· 120 SAATE 47 BİN 772 YOLCU… Ercan Havaalanı, 28 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasındaki yılbaşı tatili döneminde gelen ve giden toplam 47 bin 772 yolcuya hizmet verirken, en fazla gelen 5 bin 837 ile 30 Aralık 2018’de, giden yolcu ise 8 bin 45 ile 1 Ocak 2019’da gerçekleşti.

· 398 UÇAK SEFER GERÇEKLEŞTİRDİ… T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan’dan beş günde Pegasus, Türk Hava Yolları ve Atlas Global uçak şirketlerinin toplam 398 uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

T&T Ercan Havalimanı’nda, yolcu ve uçak sayısında yeni yıl yoğunluğu yaşandı. 2018’in son günlerinde yıllık 4 milyon yolcu rakamını aşan T&T Havalimanı İşletmeciliğine bağlı Ercan Havalimanı, 28 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasında gelen ve giden olmak üzere toplam 47 bin 772 yolcuya hizmet verdi.

Ayni tarihler arasında Ercan’a gelen ve giden olmak üzere 398 uçak sefer gerçekleştirdi. Yılbaşı dolayısıyla Ercan’a en fazla gelen yolcu 5 bin 837 ile 30 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşirken, giden yolcu rakamlarına bakıldığı zaman ise 1 Ocak 2019’da 8 bin 45 yolcunun çıkış yaptığı görülüyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, 2018’in son günlerinde Ercan Havalimanı’nın her zamanki gibi yoğun olduğunu, ancak tüm önlemleri önceden aldıkları için bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Yeni yıl operasyonu için havalimanında görev yapan tüm kurum ve kuruluşların tam kadro olarak göreve geldiklerini kaydeden Özçelik, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği olarak yaşanabilecek yoğunluğu göz önüne alarak gerekli tedbirleri önceden aldıklarını belirterek, Sivil Havacılık, Polis Genel Müdürlüğü, Gümrük, Havayolları, yer hizmetleri olarak gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nda yaşanan yoğunlukta sorunsuz hizmet verilmesinin alt yapısını sağlayan başta Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi,

Polis Genel Müdürü Süleyman Mannavoğlu, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan, Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Devecioğlu ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Kıbrıs’a gelen her turist ülkeye artı değerdir

Ercan Havalimanı’nda ülkeye getirilen her yabancı turistin ülke tanıtımında önemli rol oynadığına dikkat çeken Özçelik, Turizm ve Çevre Bakanlğı’nın bu yönde büyük çabaları olduğunu görerek takdir ettiklerini ifade ederek, ayrıca Kıbrıs’a turist getiren firmaların ülkeye büyük katkısı bulunduğunu ve bu çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

25 bin yolcu ülkeye giriş yaptı

M. Serhat Özçelik, 28 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’ndan ülkemize 25 bin 372 yolcu giriş yaparken, 22 bin 400 yolcunun çıkış yaptığını kaydetti.

Ayni tarihler arasında ise alana 398 uçağın gelip gittiğini anlatan Özçelik, 28 Aralık 2018’de ülkeye 6 bin 246, 29 Aralık’ta 5 bin 586, 30 Aralık’ta 5 bin 837, 31 Aralık’ta 3 bin 129 ve 1 Ocak 2019’da 4 bin 574 yolcunun giriş yaptığını belirtti.

Özçelik, giden yolcu rakamlarına bakıldığı zaman ise 28 Aralık 2018’de 4 bin 974, 29 Aralık’ta 4 bin 69, 30 Aralık’ta 3 bin 265, 31 Aralık’ta 2 bin 47 ve yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2019’da ise 8 bin 45 olduğunun görüldüğünü ifade eden Özçelik, Ercan Havalimanı’na 28 Aralık 2018’de 46, 29 Aralık’ta 36, 30 Aralık’ta 40, 31 Aralık’ta 24 ve 1 Ocak 2019’da ise 52 uçak gelirken, giden uçak sayısına bakıldığında 28 Aralık’ta 43, 29’unda 37, 30’unda 41, 31 Aralık 2018’de 25 uçak ve 1 Ocak 2019’da ise 54 uçak alkış gerçekleştirdi” dedi.