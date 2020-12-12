Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...

5'i yerel 15 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: "Toplam 1425 test yapıldı, 15 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi" 

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:39
1555 Okunma
5'i yerel 15 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1425 olduğunu, 15 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

12 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1425

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 284.102

Toplam Vaka Sayısı: 1257

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1113

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 138

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 112

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Son Güncelleme: 12.12.2020 19:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden açıklama
Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden açıklama
YÜRÜYÜŞE İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU DA KATILDI
YÜRÜYÜŞE İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU DA KATILDI
Başbakan Ersan Saner: “İvedilikle gerekli adımları atacağız…”
Başbakan Ersan Saner: “İvedilikle gerekli adımları atacağız…”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim