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5'i yerel 22 pozitif vaka
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5'i yerel 22 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3195 test yapıldı, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi " 

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:10
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5'i yerel 22 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3195 test yapıldı, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3195 olduğunu, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin yoğun bakıma alındığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa , 2 kişinin İskele , 2 kişinin Karpaz Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 5  kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. 

9 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 5   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18         

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 349.605    

Toplam Vaka Sayısı: 1765  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1499    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 256      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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