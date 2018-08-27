5 noktada bugün çalışma başlayacak

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programı çerçevesinde, 1964’ten bu yana kayıp olan iki Kıbrıslı Türk’ün bulunması için, bugünden itibaren Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolos’da kazıların başlayacağı haber verildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi ekiplerinin bugün ayrıca, yaz tatili nedeniyle geçen Temmuz ayında ara verilen KKTC’deki beş noktada da kazılara başlayacakları belirtildi.Bir noktada daha kazıların başlamasının beklendiği, ancak bunun nerede olacağına henüz karar verilmediği de ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs’taki mevcut kazı noktalarının Dikmen, Zümrütköy, Yiğitler, Gazimağusa Çanakkale bölgesinde ve Taşkent’te olduğu kaydedilirken bu yerlerde henüz herhangi bir bulguya rastlanmadığı haber verildi.

Rum basını, Gazimağusa Çanakkale bölgesinde gerçekleştirilen ve 1974’ten bu yana kayıp olan bir Kıbrıslı Türk’le ilgili kazının haricinde, diğer dört noktadaki kazıların 1974’ten bu yana kayıp olan Rumlarla ilgili olduğunu yazdı.