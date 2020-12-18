5 yeni yerel vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, telefon aracılığıyla katıldığı bir canlı yayında sabah 10, gün içinde 13 yeni vakaya rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, yeni vakalardan 5 kişinin yerel vaka olduğunu belirtti.

Tedbirler konusuna da değinen Pilli, ilk başta herkesin kurallara uyduğunu ancak son dönemde tedbirlerin elden bırakıldığının görüldüğünü söyledi. “Kapanmadan yana değiliz” diyen Pilli ancak tedbirlere ve uyarılara uyulmasının önemine değindi. Pilli, “Kimse panik yapmasın, önemli olan kurallara uymaktır. Maske ve sosyal mesafe çok önemlidir” dedi

Maske kontrollerini Sağlık Bakanlığı’na verildiğini söyleyen Pilli, Bakanlar Kurulu’nda alınacak bir karar ile denetim yetkisizinin polise verilmesi gerektiğini söyledi.

Pilli, denetimlerin artırılacağını sözlerine ekledi.