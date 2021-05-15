50 adet balya yandı

BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün 12.30 sıralarında çıkan yangında 50 adet kare balya yanarak zarar gördüğünü bildirdi.

14.05.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kuzucuk’ta bir şahsa ait ikametgahın arka bahçesinde, arpa yükü boşaltılırken kamyon damperi kazaen elektrik tellerine takılarak tellerin kopması sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 50 adet kare balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.