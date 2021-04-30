Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Elektriğe yüklü zam
Kapat

50 dönüm biçilmemiş arpa yandı

30 Nisan 2021 Cuma 11:23
354 Okunma
50 dönüm biçilmemiş arpa yandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

29.04.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, İskele-Topcuköy arasında İplaga Mevkiinde Kamil UÇANOK kendisine ait tarlada biçerdöver ile ekin biçtiği sırada muhtemelen biçerdöverden atılan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde, üç yarı şahsa ait toplam 50 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar olmuştur. Yangın itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra bölge halkının katkıları ile söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yazıklar olsun 2021-04-30 11:57:25

Her zaman arpaları biçmeyi geciktiriyorsunuz. Mayısa gelmeden geçiktirmeyin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İskele'de ortak denetimler sürüyor
İskele'de ortak denetimler sürüyor
Pazar günleri yasak kalkıyor mu?
Pazar günleri yasak kalkıyor mu?
Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu
Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim