50 dönüm biçilmemiş arpa yandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

29.04.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, İskele-Topcuköy arasında İplaga Mevkiinde Kamil UÇANOK kendisine ait tarlada biçerdöver ile ekin biçtiği sırada muhtemelen biçerdöverden atılan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde, üç yarı şahsa ait toplam 50 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar olmuştur. Yangın itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra bölge halkının katkıları ile söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.