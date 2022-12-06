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500 yataklı yeni hastanenin temeli atılacak

Büyükelçi Feyzioğlu, Sağlık Bakanı Altuğra'yı ziyaret etti...

06 Aralık 2022 Salı 17:12
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500 yataklı yeni hastanenin temeli atılacak



Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'yı ziyaret etti. 

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, görevinde başarılar diledi. 

Bakan Altuğra, bakanlık olarak devrim niteliğindeki hizmetlere imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.  

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Fevzioğlu, KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, KKTC’de sağlık alanında her türlü güçlü projeye destek olacaklarını kaydetti. 

Feyzioğlu, 500 yataklı yeni hastanenin temelinin atılacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAHastaneİzlem Gürçağ AltuğraMetin Feyzioğlu
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