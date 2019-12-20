Kurudere sakini Özcan Şengül (E-52) dün gece evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bültenine göre, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Bölümünde yaşamını yitiren Mevlüt Hacımevlüt’ün (E-71) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
52 yaşında hayatını kaybetti
Polisiye Haberler...
20 Aralık 2019 Cuma 14:56
Kurudere sakini Özcan Şengül (E-52) dün gece evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
BİR KİŞİ DAHA KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ GÖREMEDEN ARAMAZDAN AYRILDI.