Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarımsal Üretiminde Suyun Etkin Kullanımı" konulu çalıştay bugün Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezinde yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün sürecek olan çalıştayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu başta olmak üzere pek çok akademisyen, bürokrat, meslek odalarının temsilcileri ve öğrenci katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptığı konuşmada, “Yer altı suları ve toprak, insani faaliyetler ve doğal kaynaklardan dolayı her zaman kirlenme riski altındadır. Özellikle bilinçsiz ve plansız su kullanımları ve toprak üstü faaliyetler hem toprak kalitesini hem de yer altı suyu kalitesi ve miktarını doğrudan etkilerler. Bu tür faaliyetler sonrasında oluşabilecek kirliliklerin toprak ve yer altı suyundan temizlenmesi ve suyun tekrar ekonomiye kazandırılması oldukça zor, pahalı ve bazı durumlarda imkansız olmaktadır. Su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde, bu kaynaklar göz önünde bulundurularak planlama yapılması, bu kaynakların daha verimli ve uzun vadede kullanılmasını sağlar” dedi.

Çavuş, “Bu bağlamda bizler de bakanlık olarak tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılmasının yanında toprakların korunması, suyun muhafazası ve arıtılmış suyun tarımda kullanılması ile ilgili çeşitli projeler yürütüyoruz. Tahıl Tohumluk üretim projemiz bu projeler içerisinde en önemlisi olup arıtılmış suyun üretimde kullanılarak ülke tahıl tohumluk ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca suyun tutulabilmesi için her yıl çeşitli göletlerin temizliklerini yaparken, Toprakların korunması adına az işlemeli veya azaltılmış toprak işlemeli tarım modelleri ve daha az gübre kullanımını teşvik eden modeller üzerine Tarımsal Araştırma bünyesinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.’’ ifadelerini kullandı.