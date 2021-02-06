5501 test, 64 pozitif vaka, 1can kaybı

Bakan Pilli: "Toplam 5501 test yapıldı, 59'u yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5501 olduğunu, 59'u yerel 64 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 59 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 31 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
6 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5501
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 59
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 434.848
Toplam Vaka Sayısı: 2722
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2007
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 700
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 225
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 463
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 15
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12