57  pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7850 olup, 33'ü yerel 57 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .33 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 5/ K.kaymaklı-3 / Gelibolu-1 / Ortaköy-1/ Yenişehir-2 / Surlariçi-1

Girne

Lapta-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi- 1/ Maraş-4/ Sakarya-3 / Larnaka Yolu- 1/ Baykal-1/ Karakol-2 / Karakeşli Bölgesi- 1/ Kaliland Bölgesi-1



30 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7850

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 33

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 739.515

Toplam Vaka Sayısı: 4369

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3924

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 327

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2