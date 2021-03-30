57  pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7850 olup, 33'ü yerel 57 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .33 kişi ise yerel vakadır.
13 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 5/ K.kaymaklı-3 / Gelibolu-1 / Ortaköy-1/ Yenişehir-2 / Surlariçi-1
Girne
Lapta-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi- 1/ Maraş-4/ Sakarya-3 / Larnaka Yolu- 1/ Baykal-1/ Karakol-2 / Karakeşli Bölgesi- 1/ Kaliland Bölgesi-1
30 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7850
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23
Yerel Vaka Sayısı: 33
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 739.515
Toplam Vaka Sayısı: 4369
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3924
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 327
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2