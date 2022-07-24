6. Engelsiz Balık Avı Şenliği gerçekleşti

Avcılık Federasyonu ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin de katkı koyduğu Vasfi Kuni organizatörlüğünde bu yıl altıncısı düzenlenen engelsiz balık avı şenliği dün Mağusa limanında gerçekleşti. Saat 07:00 de start verilen yarışma 11:00 de yapılan kupa töreni ile sona erdi.