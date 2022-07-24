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6. Engelsiz Balık Avı Şenliği gerçekleşti

Avcılık Federasyonu ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin de katkı koyduğu  Vasfi Kuni organizatörlüğünde bu yıl altıncısı düzenlenen engelsiz balık avı şenliği dün Mağusa limanında gerçekleşti. Saat 07:00 de start verilen yarışma 11:00 de yapılan kupa töreni ile sona erdi.

24 Temmuz 2022 Pazar 19:57
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6. Engelsiz Balık Avı Şenliği gerçekleşti
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Ana Sponsorluğunu Kılınçlı Av Pazarının yaptığı yarışma, K.T. Ortopedik özürlüler derneğinden 17 üyenin katılımıyla gerçekleşti. 6. Engelsiz Balık Avı şenliği organizatörü Vasfi Kuni, K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’e, Serhatköy Avcılar Birliği başkanı Tibel Cuma Gülkan’a, Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Hasan Curcioğlu’nave  Kılınçlı Av Pazarı direktörü Mehmet Kılınçlı’ya maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşşekkür plaketi verdi. Ayrıca tüm katılımcılara madalya ve balık malzemesi takdim edildi. Yarışmadaki dereceler şöyle:

1. 855 puanla Burak Gezer

2. 725 puanla Necip Güryeler

3. 370 puanla Ömer Bulduk

Anahtar Kelimeler:
Avcılık FederasyonuKıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
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