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6 saatlik elektrik kesintisi!

Bugün elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 6 saat elektrik verilemeyecek.

23 Ocak 2020 Perşembe 10:23
6 saatlik elektrik kesintisi!

Karaoğlanoğlu’nda bazı bölgelere bugün elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Patara Sitesi, Levent Sitesi, Zeytinlik Sosyal Konutlar, Ağır Bakım Askeri Birlik, Karaoğlanoğlu Lemar, Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık, Karaoğlanoğlu Yağ Değirmeni, Sanayi ve Yılan Adası Bölgeleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Girne’de elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı bugün Ship Otel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.

(BRT/KIBTEK)

Son Güncelleme: 23.01.2020 10:25
Anahtar Kelimeler:
KesintisiElektrik
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