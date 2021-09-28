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60'ı yerel, 86 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 21.539 test yapıldı, 60'ı yerel, 86 pozitif vakaya rastlandı, 117 kişi taburcu edildi"

28 Eylül 2021 Salı 18:23
588 Okunma
60'ı yerel, 86 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539 olup, 60'ı yerel 86 pozitif vakaya rastlanmış, 117 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 22.kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır. 

25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

28 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 60 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .890.538 

Toplam Vaka Sayısı: 19.386 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.419 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 891 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 835 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5567 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 921 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 677 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8164 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 56.066

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