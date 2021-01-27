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60 Yaşında uyuşturucudan tutuklandı!

Gazimağusa’da 60 yaşındaki bir erkek şahıs, uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:57
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60 Yaşında uyuşturucudan tutuklandı!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda 60 yaşında bir erkek şahıs, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.E.’nin (E-60) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. 

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