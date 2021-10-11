62'si yerel, 67 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.133 olup, 62'si yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 72 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 62 kişi ise yerel vakadır.

34 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

11 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.133

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 62

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 72

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.137.960

Toplam Vaka Sayısı: 20.363

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.366

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 916

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 869

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1814

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7186

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.439