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62'si yerel, 67 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 23.133 test yapıldı,  62'si yerel, 67 pozitif vakaya rastlandı, 72 kişi taburcu edildi"

11 Ekim 2021 Pazartesi 18:47
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62'si yerel, 67 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.133  olup, 62'si  yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 72  kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 62 kişi ise yerel vakadır. 

34 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 2 kişi  İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

11 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.133  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 62   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 72 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.137.960 

Toplam Vaka Sayısı: 20.363 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.366 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 916 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 869   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1814 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7186 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.439 

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