62'si yerel, 67 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.133 olup, 62'si yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 72 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 62 kişi ise yerel vakadır.
34 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
11 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.133
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 62
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 72
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.137.960
Toplam Vaka Sayısı: 20.363
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.366
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 916
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 869
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1814
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7186
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.439