62 yaşındaki Siyami Yılmaz hayatını kaybetti

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

COVID 19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz vefat etmiştir.

Yılmaz, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay ( akut inme) nedeni ile 5 gün önce acil servise başvurmuş ve yapılan tetkiklerinde PCR testinin positif olduğu saptanmıştır. 5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Merhum kişiye Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun.

Sağlık Bakanı

Dr. ALİ PİLLİ