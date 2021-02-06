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62 yaşındaki Siyami Yılmaz hayatını kaybetti

Pilli, Yoğun Bakım Servisi'nde Covid-19 tanısı ile tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz'ın vefat ettiğini açıkladı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:53
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62 yaşındaki Siyami Yılmaz hayatını kaybetti

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

COVID 19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz vefat etmiştir.

Yılmaz, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve  serebrovasküler olay ( akut  inme) nedeni ile 5 gün önce  acil servise  başvurmuş ve  yapılan tetkiklerinde PCR testinin positif olduğu saptanmıştır. 5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden  hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Merhum kişiye Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve  sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun.

Sağlık Bakanı 
Dr. ALİ PİLLİ

Son Güncelleme: 06.02.2021 16:57
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