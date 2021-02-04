Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Para karşılığında fuhuş
Para karşılığında fuhuş
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

6937 test yapıldı, 69'u yerel 80 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:50
2306 Okunma
6937 test yapıldı, 69'u yerel 80 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

4  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6937

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 69

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 423.022

Toplam Vaka Sayısı: 2584

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1958

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 145  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 454

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Murat 2021-02-04 20:02:34

Dun 5000 test 72 vaka bugun 7000 test 80 vaka artis hizi yavaslamak uzere hergun bu kadar test yapmamiz lazim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanıyor
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanıyor
Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!
Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!
“CUMHURBAŞKANI 5+BM TOPLANTISINDA MASAYA KOYACAĞI VİZYONU ANLATTI”
“CUMHURBAŞKANI 5+BM TOPLANTISINDA MASAYA KOYACAĞI VİZYONU ANLATTI”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim