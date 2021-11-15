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7 gün tutuklu kalacaklar

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği “Paket” Operasyonunda 56 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlılar Tita Bandong Ndansı Dıeunedort ve Adeh Dınga Mırette ve bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 12:41
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7 gün tutuklu kalacaklar
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Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) ithal, Tasarruf Verme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.11.2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Şehit Hikmet Rezvan Sokakta Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda, Tita Bandong Ndansı Dıeunedort'un (E-26) kullanımında bulunan ve Lefkoşa’da sakin Adeh Dınga Mırette' nin  (K-26) yolcu olarak bulunduğu PG 657 plakalı aracı içerisinde saklanmış bir şekilde, satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 Gram ağırlığında Hint Keneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para bulunarak emare alınıp her iki zanlının da tutuklandığını anlattı. Kurtbir, zanlıların ikametgahında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 4 bin 200 TL ve foil kağıtları bulunarak emare alındığını belirtti. Kurtbir, zanlı Tita Bandong Ndansı Dıeunedort’in son bir ay içerisinde aranan bir şahıs aracılığı ile 336 gram uyuşturucuyu 7.800 Euro karşılığında Haspolat’ta alıp, Lefkoşa’da kimlikleri tespit edilemeyen şahıslara 1 gramını 350 TL karşılığında satışını yaptığının belirlendiğini anlattı. Kurtbir, yine zanlı Tita Bandong Ndansı Dıeunedort’in aranan bir şahıstan tasarruflarındaki uyuşturucu maddeleri olay günü Haspolat’ta aranan bir şahsın Whatssap üzerinden lokasyon atmasıyla teslim alıp, zanlı Adeh Dınga Mırette  ile birlikte paketleyip, zanlı Tita Bandong Ndansı Dıeunedort’in tanıdığı birçok şahsa sattıklarını itiraf ettiklerini belirtti. Kurtbir, zanlı Tita Bandong Ndansı Dıeunedor’in okul harcını ödeyebilmek için uyuşturucu sattığının öğrenildiğini söyledi. Tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu anlatan Kurtbir, zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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